القاهرة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستبدأ الأسبوع المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية (104)، حيث تبدأ بعقد اجتماع اللجنة الاجتماعية في الأول من سبتمبر، ثم عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية على مدى يومي 2-3 سبتمبر، فيما يعقد كبار المسؤولين اجتماعهم يوم 4 سبتمبر على أن يُعقد المجلس على المستوى الوزاري في 5 سبتمبر المقبل وذلك برئاسة فلسطين خلفًا لسلطنة عمان.وتناقش الاجتماعات الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية المقبلة في دورتها 31 التي تعقد في مارس المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس 103 و104 في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي عقدت في بيروت يناير الماضي.كما تناقش اللجنة الاجتماعية النظام الاساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، وافتتاح البرلمان العربي للطفل، ومبادرة لتمكين الشباب العاطلين عن العمل في ظل الحماية الاجتماعية والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.وستناقش أيضاً بندًا حول مشروع الإستراتيجية العربية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالمناطق الريفية بناء على طلب تونس، وبندًا حول إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي بناء على طلب فلسطين.من جانبها تبحث اللجنة الاقتصادية متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية، والإعداد للقمة الخامسة إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في الرياض نوفمبر 2015.وتناقش اللجنة محور أعمال الدورة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي"، إلى جانب مناقشة بندٍ حول الاستثمار في الدول العربية، كما تناقش اللجنة الاقتصادية عددًا من البنود الدورية المتعلقة بدعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2019 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2018 إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومناقشة تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان.// انتهى //16:28ت م0178