الخرطوم 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر اليوم توزيع المساعدات الطارئة التى قدّمتها (الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية) لمنكوبي السيول والفيضانات بمنطقة (ودرملى) 70 كيلومتراً شمال العاصمة السودانية الخرطوم التى غمرتها المياه بالكامل، وذلك بحضور مدير مكتب الهيئة بالسودان حامد بن عاتق الرفاعي، والدكتور طه عمر الخطيب المدير العام للبرامج والرعايات، ولفيف من قيادات المنطقة.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان في كلمة له خلال مخاطبته المنكوبين بالمخيم: جئنا لتفقد أحوالكم، ونؤكد لكم أن المملكة تقف معكم قلبًا وقالبًا.وأكد أن النكبة التي حدثت للمنطقة هي قضاء وقدر يتقبّله المؤمن بصبر وإيمان، مبيناً أن الخيام والناموسيات والسجادات والمواد التموينية التى قدمتها المملكة هي مساعدات طارئة لاحتواء الموقف وإيقاف أي تدهور قد ينتج عن كارثة الفيضان.وأوضح أن مزيدًا من المساعدات ستصل للمتأثرين الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن المملكة درجت على تقديم المساعدات لكل المحتاجين فى جميع أنحاء العالم.ولفت الانتباه إلى أن المملكة تحترم خيار الشعب السوداني فى اختياراته السياسية، سائلاً المولى عز وجل التوفيق للحكومة الانتقالية لتعبر بالسودان إلى برّ الأمان.من جانبه قال الدكتور طه عمر الخطيب المدير العام للبرامج والرعايات بالهيئة: إن هذه المساعدات تأتي في إطار السند والدعم للشعب السودانى في هذه المحنة.من جانبهم عبّر المواطنون عن شكرهم وسعادتهم للزيارة الكريمة من السفير للتخفيف عليهم ومواساتهم في ضررهم، وأكدوا أن ما تقدمه المملكة من دعم متواصل للسودانيين يعبّر عن معدنهم الأصيل وأخلاقهم الكريمة تجاه الشعب السوداني.وكان السفير بن جعفر قد قام بتدشن مخيم صحي متكامل لمقابلة احتياجات متضرري الفيضان.// انتهى //16:46ت م0179