صلالة في 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساستقبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي بن عبدالله اليوم مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخاييل بوغدانوف.وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية دعم الجهود السلمية كافة لتوثيق عرى التعاون والتفاهم بما يعزز من دعائم السلام والاستقرار في العالم.// انتهى //16:59ت م0183