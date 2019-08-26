بيروت 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18% أي ما يعادل 1 نقطة، ليقفل عند مستوى 803.03 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 55 ألفاً و145 سهماً، بقيمة 391 ألفا و581 دولاراً ، نفذت من خلال 17 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و930 ألف دولار، مقارنة مع 7 ملايين و944 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:04ت م0201