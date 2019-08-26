بيروت 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ حالة من الهدوء الحذر والترقب لما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع، سيطرت اليوم على طول الحدود الجنوبية بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة.ولفتت الوكالة إلى غياب كامل لحركة الدوريات الإسرائيلية الراجلة والمؤلّلة عن الحدود قبالة قرى منطقة مرجعيون، في ظل تمركز الجنود الإسرائيليين داخل مواقعهم المحصّنة على طول الخط الازرق، في حين يقوم الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" بدورياتهما المشتركة كالعادة، وتمركز البعض الآخر منها قبالة بلدة عديسة.// انتهى //18:06ت م0203