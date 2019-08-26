بيروت 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيوت اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.وجرى خلال الاتصال التداول في مستجدات الأحداث على الساحة اللبنانية، حيث عبّر الغانم عن استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف لبنان، مبدياً الاستعداد لتقديم كل الدعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.// انتهى //18:09ت م0204