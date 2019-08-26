محايل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستفقد محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح اليوم, المدرجات الزراعية بوادي الغيل بمركز خاط التابع للمحافظة يرافقه رئيس مركز خاط علي بن ناصر الطارقي.واطلع المحافظ على المدرجات الزراعية واستمع لشرح مفصل عن مشروع إعادة تأهيل المدرجات الزراعية في المرحلة الأولى والمرئيات المستقبلية والمعوقات التي قد تواجه فريق العمل.وأكد بن دلبوح أهمية تنفيذ المشروع واستكماله وتسليمه في الوقت المحدد, مفيداً أن وادي الغيل يعد من المواقع السياحية التي يقصدها الزوار ويتمتع بجميع مقومات السياحة التي تجعله ضمن المعالم السياحية بالمنطقة.ثم انتقل المحافظ ومرافقيه لقرية الرهوة السياحية التابعة لمركز خاط وتجول داخل القرية واطلع على محتوياتها.وفي ختام الزيارة أكد محافظ المجاردة أن الجولة جاءت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومراكز وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة بما يضمن توفير كل ما يحتاجونه من خدمات وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك ، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء والرقي بمثل هذه المعالم السياحية التي تعد من الثروات التي تزخر بها محافظة المجاردة.// انتهى //18:13ت م0207