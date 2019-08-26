بيروت 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسطالبت لجنة نازحي مخيم العائدين للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسرًا في سجون نظام الأسد .وأكدت اللجنة في تقرير اليوم، أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية اعتقلت أكثر من 237 لاجئاً من أبناء مخيم العائدين قرب مدينة حمص السورية، منذ بداية الصراع المتفجر في سوريا من بينهم أطفال وشيوخ ونساء.ودعت اللجنة الدوائر المعنية في الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على نظام الأسد من أجل إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصير المغيبين منهم .ورجّحت اللجنة التي تتخذ من بيروت مقرا لها ، أن يكون عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات نظام الاسد أكثر من 1759 معتقلاً فلسطينياً .// انتهى //18:13ت م0208