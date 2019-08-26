جيزان 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسوقع مركز جمعية الأطفال المعوقين في جازان اليوم ، اتفاقية شراكة مع أحد المجمعات الطبية ، وذلك بهدف تبادل الخبرات والخدمات في المجال الطبي والتأهيلي والتدريبي بما يتوافق مع طبيعة الخدمات المقدمة لأطفال المركز.وأوضح مدير المركز علي بن محمد معتبي أن الاتفاقية تضمنت تقديم خدمات الكشف الطبي الدوري على أطفال المركز في تخصصات الأطفال والعظام, كما شملت جميع الخدمات التشخيصية, إضافة إلى تقديم بطاقات خدمات مخفضة لأسر الأطفال ومنسوبي ومنسوبات المركز ، فيما قدم المجمع الطبي من خلال مذكرة الشراكة خدماته الكاملة لفعاليات المركز الطبية الداخلية والخارجية وتأمين جميع الاحتياجات لها.يذكر أن مركز جمعية الأطفال المعوقين ، يُعد أحدث المراكز المتخصصة في تقدم خدمات الرعاية الشاملة مجانًا للأطفال المحتاجين في منطقة جازان ، وفق منظومة من برامج الرعاية والعلاج والتعليم والتأهيل والتدريب والتوعية ، وكذلك الخدمات الاجتماعية والاستشارية للأطفال المعوقين وذويهم ، فضلًا عن كونه خطوة فاعلة من جمعية الأطفال المعوقين لأداء رسالتها في تأهيل الأطفال المعوقين لتجاوز سلبيات الإعاقة ومساعدة المجتمع في التصدي لأسبابها والتعامل الإيجابي معها.// انتهى //18:23ت م0209