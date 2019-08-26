الأمم المتحدة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي، للانخراط في مجال التصدي للتغير المناخي، من خلال المشاركة في قمة المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك في سبتمبر القادم.وقال غوتيريش في حديثه للصحفيين عقب اجتماع مجموعة الدول السبع في فرنسا: إن العالم يواجه أزمة مناخية كبرى، مشيرًا إلى أن الشهر الماضي كان الأكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة منذ بدء تسجيل تلك البيانات، مبيناً أن المعلومات ترجح أن السنوات الخمس بين عامي 2015 و2019 ستكون الأعلى حرارة.وأكد أن الوضع الحالي يعد أسوأ مما كان عليه عندما توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس للمناخ عام 2015.وأضاف: "أنه من الضروري أن تلتزم الدول بزيادة العهود الواردة في اتفاق باريس، لأنها لم تعد كافية كما أنها لا تطبق في الوقت الراهن، معرباً عن تطلعه لأن تأتي الدول إلى (قمة المناخ) في نيويورك بتعهدات بالعمل على تحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2050، وأن ترفع بشكل كبير سقف طموحها في المساهمات المحددة وطنيا بشأن العمل المناخي، وأن تضمن أن تـُفرض الضرائب على الكربون بدلا من أن تفرض على الناس، وإنهاء الدعم للوقود الأحفوري والتأكد من عدم بناء مزيد من المصانع العاملة بالفحم بعد عام 2020".// انتهى //18:32ت م0211