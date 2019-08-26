الجزائر 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسشدد نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح على ترجيح الشرعية الدستورية في بلاده وعقد الانتخابات الرئاسية قريبًا من أجل تجاوز المراحل الانتقالية التي وصفها بأنها "وخيمة العواقب" .وأوضح الفريق قايد صالح اثناء زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران ان الجيش الجزائري تعهد خلال هذه المرحلة المفصليّة التي تمرّ بها البلاد بمرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ومسار الحوار، وفقًا لرؤية ترتكز على تغليب الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال .واثني على الحوار القائم بين الأطراف السياسية الجزائرية، عاداً انه حظي بدعم أغلبية الشعب الجزائري لأنها السبيل الأمثل الكفيل بالحفاظ على المصالح العليا للبلاد .وانتهى الفريق صالح إلى الدعوة إلى البدء في التحضير للانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، محذرًا من خطورة تأخير ذلك .// انتهى //18:36ت م0213