الجبيل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستطلق الهيئة الملكية بالجبيل غدًا، أعمال الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعليم اللغة المدمج : إطلاق الإمكانات"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي، ومشاركة عدد من المختصين والمتحدثين المتميزين ممن لهم خبرة طويلة في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.ويناقش الملتقى العديد من المحاور التي تشتمل على الاستثمار في رأس المال البشري ، وتكنولوجيا التعليم ، وتعلم اللغة عن طريق الحاسوب ، وتعلم اللغة عن طريق الأجهزة المحمولة ، وطرق التدريس الحديثة ، والتقييم في تعليم اللغة ، ومهارات القرن الحادي والعشرين وتعلم اللغة، وتصميم وتطوير المناهج ، وتعليم اللغة الإنجليزية لأغراض محددة، بالإضافة إلى ضمان الجودة في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية.من جانبه أكد مدير معهد اللغة الإنجليزية بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أنور الزهراني، أن الملتقى هو إحدى مبادرات قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل لمواكبة ما يستجد في مجال تعليم اللغة الإنجليزية حيث يركز على مجالات الاستثمار في رأس المال البشري الذي هو رأس المال الحقيقي من أبناء الوطن، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا التعليم لخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للمتعلم تسهم في رفع جودة مخرجات برامج قطاع التعليم بالهيئة الملكية لتزويد سوق العمل المحلي بكفاءات وكوادر وطنية متميزة.‎وأشار إلى أن الملتقى يستقطب العديد من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث جرى إعداد برنامج علمي مميز ومعرض مصاحب لإثراء العملية التعليمية وتحقيق تطلعات جميع الحضور والمشاركين المهتمين بتعليم اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أن الملتقى السنوي لمعهد اللغة الإنجليزية يُعد فرصة للمهتمين بمجالات تعليم اللغة الإنجليزية، فيما يتيح المعرض المصاحب للملتقى الفرصة لجميع الحضور التعرف ومشاهدة أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التعليم.يذكر أن الملتقى يُعد فرصة للمهتمين بمجالات تعليم اللغة الإنجليزية, فيما يتيح المعرض المصاحب للملتقى الفرصة لجميع الحضور للتعرف ومشاهدة أحدث التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التعليم.// انتهى //19:06ت م0224