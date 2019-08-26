حائل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس‎اطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بصالة الاجتماعات بالإمارة اليوم, على عرض شامل للميز النسبية والفرص الاستثمارية بالمنطقة ونتائج مراجعة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط الخاص بالميز التنافسية للمناطق, الذي قدمه لسموهما فريق العمل برئاسة مدير عام التجارة والاستثمار بالمنطقة طلاع بن علي الطلاع ومشاركة مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عمر بن سالم المسطح ومدير العلاقات العامة بفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة سلطان بن شفاقه العتيبي.‎وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بعد اطلاعه على العرض أن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ستحدث نقلات نوعية في مفاصل الاقتصاد الوطني عبر تنمية اقتصاديات المناطق, منوهاً بالجهود المبذولة من الجهات الحكومية والأهلية وماتكتنزه منطقة حائل من مقومات اقتصادية واعدة.‎وفي ختام اللقاء أعرب سمو أمير منطقة حائل عن شكره للقائمين على فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة, متمنياً مزيداً من التطور والنماء للمنطقة ولمختلف قطاعاتها الاقتصادية والتنموية.// انتهى //19:33ت م0227