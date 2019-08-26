بغداد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.52%, متوقفاً عند 473.05 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 7 شركات, وارتفاع أسهم 8 أخرى, فيما حافظت 12 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 411,835,903 سهماً, بقيمة 247,585,498 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 310 صفقات, شملت 27 شركة مساهمة, من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //19:47ت م0232