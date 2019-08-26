طرابلس 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأكدت كتيبة العاديات المقاتلة التابعة للجيش الوطني الليبي، سيطرة الجيش على بوابة القضامة، عبر مقطع فيديو يظهر تواجد أفراد الجيش الوطني في البوابة.وأشارت الكتيبة، إلى أن تقدمات الجيش مازالت مستمرة، بعد أن أحكمت سيطرته على منطقة غوط الريح وبوابة القضامة.وأوضحت ، أن مستشفى غريان استقبل 12 قتيلًا من قوات الوفاق، بينهم القائد الميداني “وليد البشير بلحاج” وآخرين يُشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.وأعلنت كتيبة 111 مشاة في الجيش الوطني، أن بعض الذين يقاتلون مع الوفاق في غريان، سلّموا أسلحتهم للجيش الوطني وأعلنوا انضمامهم لقوات الجيش، بعد عمليات التنسيق التي أشرفت عليها الكتيبة.وأشارت الكتيبة، إلى أن أفراد الجيش الوطني، ينتظرون أوامر القيادة العامة، للتحرك نحو مدينة غريان.// انتهى //19:49ت م0233