الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستنطلق غداً بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في نسختهـا الثالثة عشر التي تستضيفها المملكة العربية السعودية لأول مرة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام ، بمشاركة أندية برشلونة الإسباني حامل اللقب والوحدة السعودي " فريق البلد المستضيف " وفاردار المقدوني "بطل قارة أوروبا " والدحيل القطري "بطل قارة آسيا" والزمالك المصري "بطل قارة أفريقيا" و تاوباتي البرازيلي "بطل أندية أمريكا الجنوبية والوسطى" و نيويورك سيتي "بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي" وسيدني الأسترالي " بطل بطولة أندية أوقيانوسيا" ومضر السعودي "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 1" وكيل الألماني "مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد 2" .وسيلتقي فريق كيل الألماني بنظيره سيدني الأسترالي عند الساعة 04:15 عصراً في أولى منافسات البطولة ، يليهـا حفل الافتتاح قبل أن يبدأ مضر مشوار العـالمية بمواجهة فريق نيويورك سيتي "بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي" في تمام الساعة الثامنة مساءاً والتي يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة ممثل السعودية "مضر" بعد إعلان روابط أندية المنطقة الشرقية الوقوف مع ممثلي الوطن .// انتهى//19:49ت م0235