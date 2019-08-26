رياضي / لاعب منتخب المبارزة الطويل يحقق المركز الثاني في التصنيف الآسيوي للناشئين
الاثنين 1440/12/25 هـ الموافق 2019/08/26 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس
حقق لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل المركز الثاني في التصنيف الآسيوي للناشئين لسلاح الإبيه من أصل 208 لاعبين ، بعد تحقيقه الميدالية الذهبية للجولة الآسيوية التي اختتمت مؤخراً .
وكان الطويل حقق مستويات رائعة في الجولات الآسيوية للعام الحالي التي حقق من خلالها 88 نقطة ، جاءت كالتالي:
- الجولة الآسيوية في الأردن 4 نقاط .
- الجولة الآسيوية في البحرين 32 نقطة .
- الجولة الآسيوية في هونج كونج 20 نقطة .
- الجولة الآسيوية في تايبيه 32 نقطة.
وسيتم تصنيف الطويل خلال البطولات الآسيوية كمصنف أول وعلى رأس المجموعة خلال إجراء قرعة البطولة الآسيوية للناشئين والشباب.
// انتهى//
20:18ت م
0237