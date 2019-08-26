حائل 25 ذو الحجة 1440هالموافق 26 أغسطس 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم مدير عام المطارات الشمالية مدير عام مطار حائل الدولي خالد بن يحيي السيف بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل .وفي بداية اللقاء أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز حرص القيادة الحكيمة على دعم مطارات مناطق المملكة مشيراً سموه لأهمية النقل الجوي وخدماته لأبناء المناطق الشمالية ومنطقة حائل حاثاً على بذل مزيداً من الجهود التي تصب في عمق المصلحة العامة لتجربة المسافر و مايخدم المواطن والمقيم وزوار منطقة حائل وجميع مرتادي المطار بشكل عام .من جانبه استعرض مدير عام المطارات الشمالية مدير عام مطار حائل الدولي المحاور والنقاط الرئيسية التي تهم مطار حائل الدولي في الوقت الحالي والمستقبلي مشيراً السيف إلى أن مطار حائل الدولي يعلو تصاعدياً للمراتب المتقدمة على مستوى مطارات المملكة من حيث النسبة والتناسب بزيادة أعداد الرحلات وكذلك المسافرين ، مؤكداً لسموه بذل قصارى الجهد من جميع الجهات العاملة بالمطار بدون استثناء من أجل خدمات أكبر وأشمل بإذن الله وأن الطموح ممتد ولايتوقف عند حد معين .‎//انتهى //20:20ت م0238