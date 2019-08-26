الدمام 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسنظمت دار الرعاية الاجتماعية بالدمام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، اليوم ورشة عمل بعنوان “ مهارات التواصل مع كبار السن" قدمتها استشارية طب الأسرة ومنسقة برامج المسنين في قطاع محافظة القطيف الدكتورة نزيهة بنت علي المزين .واستهدفت الورشة منسوبي ومنسوبات الدار والعاملين في مجال رعاية كبار السن ممن لهم اتصال مباشر مع (الآباء والأمهات) بالدار، وتناولت عدة محاور منها شرح مفهوم التواصل الذي يعني نقل المعلومات أو المشاعر من شخص لأخر ويكون أحد الطرفين مرسلاً في وقت معين، والطرف الآخر مستقبل في وقت أخر ، وأن أهمية تعلم مهارات التواصل الفعال يؤدي إلى بناء علاقات فعالة مع كبير السن.وتطرقت المزين إلى التغيرات الفسيولوجية والمشاكل المصاحبة للمسن من تناقص في القدرات الذهنية، وضعف في الذاكرة القريبة وتناقص القوة والصحة الجسدية، بالإضافة لتزايد الإصابة بالأمراض الحادة والمزمنة، والقدرات السمعية والبصرية.وتم خلال الورشة عرض فيديو متعلق بمرضى الزهايمر لتمكين الأشخاص من التواصل الفعال مع مصاب بالزهايمر من خلال عدة أمور، وهو وجوب أن يتحلى الأشخاص بالصبر وإظهار الاحترام له وتجنب مصادر التشتت وتجنب نقده ومساعدته في الشعور بالأمن والاستقرار.وشهدت الورشة التدريبية تفاعلاً كبيرًا من قبل الحضور لشغفهم لمعرفة المزيد عن المهارات للتواصل ولرعاية كبار السن.// انتهى //20:38ت م0242