تبوك 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستنظم جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بتبوك غداً , بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية واللجنة التنسيقية بهيئة المهندسين السعوديين, دورة تدريبية بعنوان " دلني على السوق ",وذلك بقاعة التدريب بمقر الجمعية.وأوضحت الجمعية أن الدورة التي تستمر على مدى يومين، تأتي ضمن حزمة من الدورات المجانية التي تنظمها الجمعية وتستهدف الرجال والنساء، وتهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركين علميًا وعمليًا في مختلف المجالات.وأشارت الجمعية أن الدورة التي يقدمها المهندس خالد وصل المعزي, ستشتمل على عدة محاور منها: تعريف المشاركين بنموذج العمل التجاري وتحديد شرائح العملاءوالقيمة المضافة للمشروع والتسعير والهوية وحق الامتياز " الفرنشايز" .// انتهى //20:47ت م0243