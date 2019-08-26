بغداد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم تدمير عدد من أوكار تنظيم" داعش" الإرهابي في صحراء محافظة الأنبار غرب العراق.وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنّ قيادة فرقة المشاة السابعة تمكنت من تدمير عدد من أوكار الإرهاب وقتل وأسر عدد من الإرهابيين في إطار المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر " التي تُنفّذ في صحراء العراق غرب الأنبار بمشاركة طيران الجيش العراقي.// انتهى //20:55ت م0245