إسلام آباد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستعرض خمسة أشخاص بينهم أحد رجال الشرطة لإصابات متفاوتة جراء انفجار وقع اليوم في مدينة نصير آباد بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، وانفجرت أثناء مرور سيارة دورية للشرطة بالقرب منها، مما أدى إلى تضرر السيارة وإصابة خمسة أشخاص بجروح بينهم أربعة من المارة وأحد رجال الشرطة.وأضافت أن قوات الأمن طوقت موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.// انتهى //21:04ت م0246