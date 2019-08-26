الداير 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة الداير بني مالك اليوم ، "ملتقى قيادات العمل التربوي" ، بحضور محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، والمساعد للشؤون التعليمية بتعليم صبيا ناصر بن أحمد معافا .وشهد الملتقى عددًا من أوراق العمل شملت مرتكزات إدارة التعليم للعام الدراسي 1440/ 1441هـ ، ودور القيادة المدرسية في رفع مستوى التحصيل الدراسي ومنظومة الأداء الإشرافي والمدرسي في مدارس الحد الجنوبي .وخرج الملتقى بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين العمل التربوي بمدارس الحد الجنوبي.وأكد مدير مكتب تعليم الداير المكلف يحيى بن محمد المالكي أهمية الملتقى كونه بمثابة وثيقة عمل يسير عليها الميدان التربوي بمدارس الحد الجنوبي وخصوصا بمكتب تعليم الداير، مشيدا بالجهود المبذولة لتهيئة الميدان التعليمي لاستقبال الطلاب والطالبات بداية من الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أهداف الملتقى في تعزيز العمل التربوي ورفع كفاءته بالميدان، والحرص على تزامن الملتقى مع انطلاقة العام الدراسي ليشكل خارطة طريق لتحقيق الأهداف والتطلعات، مبينًا أن الملتقى يأتي مواصلة لجهود بذلت من مكتب تعليم الداير خلال الإجازة الصيفية من خلال الأندية الموسمية والتدريب الصيفي للمعلمين.بدوره أثنى مساعد مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا على الجهود المبذولة من مكتب تعليم الداير للرفع من المستوى التعليمي والتحصيلي، حاثًا الجميع على مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات والعوائق و التحديات.كما كرم محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة الرعاة والمتعاونين في تنظيم الملتقى ، إلى جانب تكريم كشافة مدرسة عثوان لمشاركتهم في موسم الحج وكذلك المشاركين في برامج التدريب الصيفي للمعلمين وإدارة النادي الموسمي ومدير مكتب تعليم الداير السابق .// انتهى //21:25ت م0247