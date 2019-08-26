أبها 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير ، شملت مدينة أبها وضواحيها ومركز طبب ومتنزهات السودة وعقبة الصماء.جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.من جهته دعت مديرية الدفاع المدني بعسير المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر خلال التقلبات الجوية ، واتباع إرشادات الدفاع المدني التي تصاحب الحالات الماطرة ، وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد خلال الفترة القادمة.// انتهى //22:17ت م0251