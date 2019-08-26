طبرجل 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بقاعة القصر الملكي بمحافظة طبرجل مساء اليوم جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه خلال زيارة سموه التفقدية لمحافظة طبرجل .كما استقبل سموه ، أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان والمستشار الخاص لسمو أمير الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ طبرجل عيد بن الفليح الحربي ، ونائب أمير الفوج الحادي والأربعين نائب شيخ شمل قبيلة الشرارات الشيخ سعيد بن عاشق اللحاوي .// انتهى //22:47ت م0253