رام الله 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م واسأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الهجمة الاستيطانية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدونمات لبناء مستوطنات جديدة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، لا سيما في مناطق رام الله وبيت لحم ونابلس.كما أدان خلال جلسته الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عُقدت في مدينة رام الله اليوم حذف وزارة الخارجية الأميركية الإشارة للأراضي الفلسطينية من موقعها الإلكتروني، مؤكداً أن ذلك يؤكد الانحياز الأمريكي لإسرائيل ولا يمكن له أن يلغي الحقوق الفلسطينية التي يُجمع عليها العالم.// انتهى //23:11ت م0256