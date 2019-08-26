نيويورك 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م واس‏استقبل معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد ‫المملكة الدائم لدى ‫الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثاً لسلطنة عُمان السفير محمد الحسان.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.// انتهى //23:32ت م0257