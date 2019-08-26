سياسي / السفير المعلمي يستقبل المندوب الدائم المعيّن حديثاً لسلطنة عمان
الاثنين 1440/12/25 هـ الموافق 2019/08/26 م واس
نيويورك 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م واس
استقبل معالي المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثاً لسلطنة عُمان السفير محمد الحسان.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها.
// انتهى //
23:32ت م
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