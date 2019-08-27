رياضي/ النصر السعودي يكسب السد القطري بهدفين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م واس
قلب فريق النصر السعودي تأخره ليحقق الفوز على فريق السد القطري 2-1 ، خلال مواجهتهما اليوم على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
تقدم السد عبر هدف علي أسد في الدقيقة 21 ، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق عبدالرحمن الدوسري عند الدقيقة 44 ، وجوليانو في الدقيقة 72.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في 16 سبتمبر القادم في الدوحة.
وكان النصر حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق نقطتين خلف ذوباهان الإيراني مقابل 8 نقاط للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي ، ثم فاز في دور الـ16 على الوحدة الإماراتي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.
في المقابل تصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي السعودي و8 لباختاكور الأوزبكي و7 لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل بواقع 4-2 في مجموع المباراتين.
// انتهى//
00:14ت م
0259