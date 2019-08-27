الرياض 25 ذو الحجة 1440هـ الموافق 26 أغسطس 2019م واسقلب فريق النصر السعودي تأخره ليحقق الفوز على فريق السد القطري 2-1 ، خلال مواجهتهما اليوم على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم .تقدم السد عبر هدف علي أسد في الدقيقة 21 ، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق عبدالرحمن الدوسري عند الدقيقة 44 ، وجوليانو في الدقيقة 72.وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في 16 سبتمبر القادم في الدوحة.وكان النصر حصل في الدور الأول على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق نقطتين خلف ذوباهان الإيراني مقابل 8 نقاط للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي ، ثم فاز في دور الـ16 على الوحدة الإماراتي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.في المقابل تصدر السد ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي السعودي و8 لباختاكور الأوزبكي و7 لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل بواقع 4-2 في مجموع المباراتين.// انتهى//00:14ت م0259