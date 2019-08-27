سكاكا 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسشرعت أمانة منطقة الجوف وضمن مبادراة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في تأمين 60 مقعداً ذو كفاءة عالية وتوزيعها في حدائق والمنتزهات في مدينة سكاكا لراحة مرتادي الحدائق وفق المواصفات التي تتناسب مع أجواء المدينة ومتطلبات الزوار .وأوضح قائد مبادرة معالجة التشوه البصري بالأمانة عادل بن جبر النبط أن الخطوة تأتي ضمن مبادرات برنامج تحسين المشهد الحضري، وبتوجيه ومتابعة أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وتأكيده المستمر على تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري في المنطقة ، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات القادمة التي ستشهدها المنطقة - بمشيئة الله - .ودعت أمانة المنطقة الجميع بالمحافظة على مقدرات الحدائق حيث أنها جُهزت من أجلكم ولراحتكم وزودت بالعديد من الألعاب التي تتناسب مع جميع الفئات العُمرية المختلفة.//انتهى//00:26ت م0260