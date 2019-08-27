بغداد 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسالتقى وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم في مكتبه ببغداد اليوم سفراء العرب المُعتمدين لدى العراق .ونقل بيان صحفي عن الوزير تأكيده احتفاظ بلاده بحق الرد وفق القانون والأعراف الدولية في حال تبيّن ضُلوع دولة من خارج العراق في التفجيرات الأخيرة, مشدداً على أن العراق ليس ساحة لتصفية الحسابات، ولن يسمح بخرق سيادته.وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة.// انتهى //00:41ت م0262