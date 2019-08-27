رياضي / المنتخب السعودي للريشة الطائرة يحقق المركز الثاني في البطولة العربية
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واس
حقق ثنائي المنتخب السعودي للريشة الطائرة أحمد باشهاب و يزن الصائغ وصافة بطولة الزوجي والميدالية الفضية للبطولة العربية للناشئين في نسختها الثانية المقامة في الأردن عقب خسارتهما المباراة النهائية للزوجي التي جمعتهما مع لاعبي المنتخب المصري عمر رفعت و محمود محمود .
كما حقق ثنائي المنتخب السعودي ضياء شعيب و عبدالعزيز سردار الميدالية البرونزية في بطولة الزوجي للبطولة العربية بعد خسارتهما أمام ثنائي المنتخب المصري يوسف محمد و اسماعيل سيد .
وعلى المستوى الفردي ظفر لاعب المنتخب السعودي أحمد باشهاب بالميدالية البرونزية ، وذلك في ختام منافسات البطولة العربية للناشئين اليوم بالأردن بمشاركة ٧٠ لاعب و لاعبة من مختلف المستويات ليختتم المنتخب السعودي مشاركته في هذه البطولة بإحرازه للمرة الأولى ٣ ميداليات عربية ملونة.
وأدارت طواقم التحكيم السعودية المؤلفة من الحكم محمد باسودان وأمجد هوساوي للشباب والحكم هتون السدحان و ربى اللحيدان للسيدات تحكيم منافسات البطولة بكفاءة عالية لتستعد بذلك للمشاركة في تحكيم منافسات غرب آسيا .
وعبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن عن سعادته بالمنجزات التي حققها المنتخب السعودي للناشئين في هذه البطولة ، موجهاً شكره لطاقم بعثة المنتخب برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة على جهوده المبذولة لتمثيل المملكة على أكمل وجه في هذه البطولة .
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