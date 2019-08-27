الرياض 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واسحقق ثنائي المنتخب السعودي للريشة الطائرة أحمد باشهاب و يزن الصائغ وصافة بطولة الزوجي والميدالية الفضية للبطولة العربية للناشئين في نسختها الثانية المقامة في الأردن عقب خسارتهما المباراة النهائية للزوجي التي جمعتهما مع لاعبي المنتخب المصري عمر رفعت و محمود محمود .كما حقق ثنائي المنتخب السعودي ضياء شعيب و عبدالعزيز سردار الميدالية البرونزية في بطولة الزوجي للبطولة العربية بعد خسارتهما أمام ثنائي المنتخب المصري يوسف محمد و اسماعيل سيد .وعلى المستوى الفردي ظفر لاعب المنتخب السعودي أحمد باشهاب بالميدالية البرونزية ، وذلك في ختام منافسات البطولة العربية للناشئين اليوم بالأردن بمشاركة ٧٠ لاعب و لاعبة من مختلف المستويات ليختتم المنتخب السعودي مشاركته في هذه البطولة بإحرازه للمرة الأولى ٣ ميداليات عربية ملونة.وأدارت طواقم التحكيم السعودية المؤلفة من الحكم محمد باسودان وأمجد هوساوي للشباب والحكم هتون السدحان و ربى اللحيدان للسيدات تحكيم منافسات البطولة بكفاءة عالية لتستعد بذلك للمشاركة في تحكيم منافسات غرب آسيا .وعبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن عن سعادته بالمنجزات التي حققها المنتخب السعودي للناشئين في هذه البطولة ، موجهاً شكره لطاقم بعثة المنتخب برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد عبدالكريم الربيعة على جهوده المبذولة لتمثيل المملكة على أكمل وجه في هذه البطولة .// انتهى //01:39ت م0264