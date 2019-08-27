مكة المكرمة 25 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 26 أغسطس 2019 م واستشارك النقابة العامة للسيارات في ملتقى الحج والعمرة كشريك استراتيجي وتضم في جناحها تسع شركات ومؤسسات نقل.ويعد الملتقى فرصة مهمة للشركات والمؤسسات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن حيث يتيح لهم الملتقى تسويق منتجاتهم وعقد شراكات وصفقات تعود عليهم بالفائدة.وعلى صعيد متصل تم تكريم رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وذلك نظير مشاركة النقابة العامة للسيارات كراعي استراتيجي لملتقى الحج والعمرة الذي افتتحه سموه يوم أمس.// انتهى //04:17ت م0268