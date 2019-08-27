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الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين
ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان المستجدات
سعود بن نايف: المملكة قادرة على استضافة مختلف الفعاليات الرياضية
نائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على تجويد الخدمات الصحية
التحالف: إسقاط (طائرة مسيرة) باليمن متجهة للمملكة
إدانة خليجية لاستهداف الحوثيين جازان
المملكة والإمارات: مهمة إنقاذ اليمن مستمرة
الزياني: البيان السعودي الإماراتي يؤكد عمق الوشائج
إبرام مذكرة تفاهم بين مركز الملك سلمان للإعاقة وهيئة حقوق الإنسان
دعم سعودي عاجل لمتضرري الفيضان في السودان
مشروع استيطاني جديد.. و"التحرير" تطالب بوقفة دولية
ترمب: مجموعة السبع متوحدة حيال إيران ولن ألتقي ظريف
العراق يحقق في استهداف "الحشد" بالأنبار
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