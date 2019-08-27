الرياض 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنينولي العهد ورئيس وزراء باكستان يبحثان المستجداتسعود بن نايف: المملكة قادرة على استضافة مختلف الفعاليات الرياضيةنائب أمير الشرقية: القيادة حريصة على تجويد الخدمات الصحيةالتحالف: إسقاط (طائرة مسيرة) باليمن متجهة للمملكةإدانة خليجية لاستهداف الحوثيين جازانالمملكة والإمارات: مهمة إنقاذ اليمن مستمرةالزياني: البيان السعودي الإماراتي يؤكد عمق الوشائجإبرام مذكرة تفاهم بين مركز الملك سلمان للإعاقة وهيئة حقوق الإنساندعم سعودي عاجل لمتضرري الفيضان في السودانمشروع استيطاني جديد.. و"التحرير" تطالب بوقفة دوليةترمب: مجموعة السبع متوحدة حيال إيران ولن ألتقي ظريفالعراق يحقق في استهداف "الحشد" بالأنبار// يتبع //06:11ت م0003