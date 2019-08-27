وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( دعم القطاع غير الربحي ): يبدو أن القطاع الربحي في المملكة، بدأ يعلن عن نفسه، راسماً ملامح مستقبل مشرق، جاءت به رؤية 2030، التي نظرت إليه على أنه ركيزة رئيسة، لتحقيق تطلعات الرؤية، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020. ومن هنا، لم يكن غريباً أن تولي الحكومة الرشيدة، اهتماماً "استثنائياً"، بهذا القطاع، تجسد في موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في وقت سابق، على إنشاء "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، لرفع مستوى مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي من 0.3 إلى 5 في المئة.وواصلت : وتحتضن المملكة اليوم، عدداً كبيراً من مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي، يقدر بنحو 2600 مؤسسة وجمعية، تتنوع ما بين مؤسسات أهلية وجمعيات وجامعات ومستشفيات غير ربحية، وجمعيات تعاونية وأندية أدبية وهيئات مهنية، هذه المؤسسات مجتمعة، تبعث برسالة، تؤكد فيها أن مشروعاتها وبرامجها حاضرة وجاهزة، وأنها باتت تمتلك الأدوات اللازمة، التي تساعدها على تحقيق كامل تطلعاتها وأهدافها في المجتمع، فضلاً عن تعزيز مكانتها، والمحافظة على استدامتها داخل المجتمع.وبينت : ولعل ما أعلنته جمعية العناية بمساجد الطرق، وهي جمعية غير ربحية، خير شاهد على تطور القطاع، فالجمعية بذلت في الفترة الماضية، جهوداً مضنية، في رحلة الإعداد والتطوير والارتقاء، وهو ما جعلها اليوم، تستعد لإطلاق صندوقها الوقفي، برأس مال يصل إلى 100 مليون ريال، ليصبح بذلك أول صندوق وقفي للمساجد في المملكة، تلك الجهود نقلت الجمعية إلى مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومن ثم حولتها من "مؤسسة" إلى "جمعية".وختمت : وينتظر أن تعزز أموال الصندوق أعمال الجمعية، وفق مساراتها المتمثلة في البناء والصيانة والنظافة والترميم، بهدف تحقيق رؤية العامة للجمعية، المتمثلة في أن تكون مساجد الطرق نموذجية ومستدامة، يضاف إلى ذلك أن الصندوق، سيكون أكثر الوسائل وأضخمها في السير بالجمعية نحو تحقيق الاستدامة المالية، وتطوير آليات وأساليب العمل.// يتبع //06:12ت م0004