وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( المملكة والإمارات.. تعاون وثيق وأهداف مشتركة ) : يمثل تشكيل لجنة مشتركة «سعودية- إماراتية» تعمل علـى معالجة الأحداث في محافظة (عدن) أحد أوجه ذلـك الـتعاون الـوثيق والـعلاقة الأخوية الـراسخة بين المملكة العربية السعودية ودولـة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والـتي يعتبر الـتعاون الأمني أحد أهم مقوماتها، وهو تعاون يمثل أحد أسس استقرار وأمن المنطقة، فهو الأمر الذي ينعكس إيجابا وتطورا على ازدهار وتنمية ورخاء المنطقة، وهذا الـتعاون يمثل حائط صد أول ومنيع أمام كافة مشاريع الظلام الهادفة لـزرع الفتنة والتطرف، والفوضى، لخلق الفرقة والنزاعات.وتابعت : ذلك المفهوم الذي يتجسد في مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، تؤكده كلمات سمو نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، بأن المملكة اليوم تعمل مع الإمارات الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين، وأنها مستمرة مع دول التحالف في توحيد الـصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيا أو تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن، وأن الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلـففي سبيل مصلـحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقربا وتزلفا لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.إن الـعلاقة المتينة الـتي تجمع الـسعودية بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لمستقبل المنطقة، والـيوم يعمل تحالـف دعم الـشرعية في الـيمن بقيادة المملكة وبجهود مقدرة من الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين.وختمت : فهذا التعاون الوثيق بين المملكة والإمارات كما وصفه سمو نائب وزير الدفاع يمثل «حجر الزاوية» لأمن واستقرار المنطقة، وهو سبيل مواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الـفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة، ويجسد حرص المملكة المستديم على مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله بما في ذلك إرهاب الدولة المتمثل في النظام الإيراني الداعم للميليشيات الحوثية ولكافة التنظيمات الإرهابية كتنظيم الـقاعدة وتنظيم داعش المتواجدة في اليمن والتي تكافحها قوات التحالف برئاسة المملكة. وجود الإمارات وبقية الدول المشاركة مشهد آخر لمكافحة الإرهاب الذي لا يهدد أمن واستقرار المنطقة فحسب، بل يؤثر على الاستقرار والأمن الدولي.// انتهى //06:12ت م0005