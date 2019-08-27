طوكيو 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسصعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم .وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 29ر248 نقطة أو ما يعادل 23ر1% ليصل إلى 33ر20509 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 58ر14 نقطة، أو99ر0% ، ليصل إلى 61ر1492 نقطة.// انتهى //07:19ت م0006