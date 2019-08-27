الطائف 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //08:25ت م0008