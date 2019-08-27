الباحة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس، ورشة تدريبية ضمن مبادرة التحول الوطني في التعليم والتحول نحو التعلم الرقمي "بوابة المستقبل"، وذلك بقاعة الأمير فيصل بن محمد بن سعود.وأوضح مدرب التطوير ومحاضر ورشة العمل عبدالمجيد عبدالله الشهري أن الورشة تهدف إلى المساهمة في التحول لبيئة رقمية تفاعلية، وتغيير النمط التقليدي، وسُبل التحول إلى بيئة تعليمية إلكترونية، وإيجاد بيئة تعليمية ممتعة وفق برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأضاف الشهري أنه جرى تدريب عدد من المشرفين التربويين وقادة ووكلاء مدارس التحول الرقمي والمرشدين الطلابين ومسؤولي النظام، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق التعليم الرقمي بتعليم الباحة من خلال 42 مدرسة، 23 مدرسة بنين و 19 مدرسة بنات متوسطة وثانوية.// انتهى //08:29ت م0009