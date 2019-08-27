إسلام آباد 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي تعهد بالمضي إلى آخر حد لدعم القضية الكشميرية وعدم قبول هيمنة الهند على المنطقة.واهتمت باتصال رئيس الوزراء عمران خان بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وآخر المستجدات في إقليم كشمير.وأبرزت كذلك مطالبة باكستان من بريطانيا بأداء دور فاعل لحل قضية كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتحذير باكستان من أن الحرب مع الهند ستكون كارثية وستؤثر سلباً على العالم بأسره.وتناقلت مطالبة السيناتور الأمريكي جيري بيترز من الهند بسحب قواتها من إقليم كشمير ورفع حظر التجوال المفروض على الكشميريين منذ أربعة أسابيع.وتطرقت إلى رفض رئيس الوزراء الهندي نيرندرا مودي وساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع بين باكستان والهند حول قضية كشمير.وعرجت إلى تأكيد باكستان سلامة جميع موظفي قنصليتها العامة بمدينة جلال آباد الأفغانية إثر الانفجار الذي وقع يوم الأحد في محيطها.وتابعت تطورات الوضع في المناطق الوسطى من باكستان والتي تشهد فيضانات وسيول بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.وأشارت إلى تكثيف سلطات الصحة الباكستانية حملة مكافحة شلل الأطفال بعد تسجيل إصابات جديدة في البلاد.أمنياً أخبرت عن إصابة خمسة أشخاص بانفجار استهدف دورية للشرطة في مدينة نصير آباد بإقليم بلوشستان، وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار قنبلة يدوية في بلدة كيتش في نفس الإقليم.وتابعت في الشأن الإقليمي تطورات عملية المصالحة الأفغانية، وتوقع الجانب الأمريكي بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع حركة طالبان لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ السنوات الثمانية عشر الماضية.// انتهى //09:05ت م0013