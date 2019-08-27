إسلام آباد 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال شو تشيانغ الذي يزور باكستان حالياً على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي المسائل ذات الاهتمام المشترك والأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع، والوضع في الشطر الهندي من إقليم كشمير.وأعرب الجنرال باجوه عن شكره وتقديره للصين على دعمها لجميع القضايا التي تهم باكستان وخاصة قضية كشمير.وأكد المسئول الصيني من جانبه أن بلاده تقدر علاقاتها مع باكستان وجيشها وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقة.// انتهى //09:11ت م0014