نجران 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من تكوّن سحب رعدية، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران، و محافظات ثار، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وخباش، وبدر الجنوب، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:38ت م0016