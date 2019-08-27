جيزان 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً، الجولة الدعوية العاشرة بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمشاركة مدير عام الفرع أسامة بن زيد المدخلي.وتأتي الجولة الدعوية التي يشارك فيها عدد من الدعاة الرسميين بالفرع لتوضيح منهج أهل السنة والجماعة، وتنبه للبعد عن أهل البدع والضلال والأهواء.// انتهى //10:31ت م0029