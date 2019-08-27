عام / فرع الشؤون الإسلامية بجازان ينظم غداً الجولة الدعوية العاشرة بمركز عتود
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
جيزان 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غداً، الجولة الدعوية العاشرة بمركز عتود التابع لمحافظة الدرب بمشاركة مدير عام الفرع أسامة بن زيد المدخلي.
وتأتي الجولة الدعوية التي يشارك فيها عدد من الدعاة الرسميين بالفرع لتوضيح منهج أهل السنة والجماعة، وتنبه للبعد عن أهل البدع والضلال والأهواء.
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10:31ت م
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