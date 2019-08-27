الأحساء 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واستنظم غرفة الأحساء غداً، ورشة عمل بعنوان "حصر معوقات وتحديات القطاع الخاص"، بمشاركة عدد من المتخصصين، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي في الهفوف.وتأتي الورشة ضمن توجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ودور وزارة التجارة والاستثمار لإعداد خطة عمل للإسهام في تحسين بيئة الأعمال بالقطاع الخاص.وأوضح أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك، أن الورشة تأتي لأهمية حصر معوقات وتحديات قطاع الأعمال بالأحساء والحلول المقترحة لها، وكذلك تقديم مبادرات نوعية تسهم في تطور ونماء قطاع الأعمال بالأحساء.وأكد أهمية مواكبة الزخم الكبير الذي تشهده بلادنا في إطار جهود ومبادرات تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين أداء بيئة الأعمال وزيادة دور وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، تحقيقًا للأهداف الوطنية التي تتماشى مع برنامج التحوّل الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030م.// انتهى //10:43ت م0030