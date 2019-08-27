الجزائر 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بدعوة نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى ضرورة تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، مجددًا تمسك الجيش بالإطار الدستوري للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر.وتحدثت عن مشاركة رئيس الوزراء نور الدين بدوي في من طوكيو للتنمية بين الاتحاد الإفريقي واليابان "تيكاد٧" بداية من يوم غد.وأشارت صحف الثلاثاء اختتام دول مجموعة السبع قمتها في مدينة بياريتس الفرنسية بدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا، مشددًا على إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.وأشارت إلى شن الجيش الإسرائيلي هجمات بطائرات مسيرة على مواقع بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية و على قطاع غزة ومواقع عسكرية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق المدعومة من إيران.// انتهى //10:51ت م0033