بغداد 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على الاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الثلاث" رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب" بمشاركة قادة كتل سياسية عراقية أو من ينوب عنهم أمس والذي كرس لبحث الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة المتمثلة بالتفجيرات التي طالت عدة مخازن للسلاح والعتاد في البلاد.وتصدرت الصحف عناوين تضمنت فقرات من بيان الرئاسة العراقية الذي تضمن مخرجات الاجتماع المذكور بخاصة ما يتعلق بالدعوة إلى عدم صرف الانتباه عن المعركة مع تنظيم داعش الإرهابي، والاتفاق على موقف عراقي موحد إزاء هذه الأحداث, والتأكيد على أمن وسيادة العراق.وعرجت الصحف على الملف الاقتصادي والمالي مخبرة بإنجاز وزارة المالية كتابة المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2020 التي تقدر إيراداتها بـ139 تريليون دينار عراقي بعد احتساب سعر بيع برميل النفط الخام بـ53 دولارًا أمريكيًا, منوهةً بأن القانون تضمن فقرات تتعلق بتسديد ديون خارجية تقدر بـ20 ملياردولار.// انتهى //11:04ت م0035