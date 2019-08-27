أبها 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير، مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى إثارة الأتربة، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط ومحايل وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ورجال المع وظهران الجنوب.// انتهى //11:08ت م0037