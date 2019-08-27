عمّان 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، ترأس العاهل الأردني عبدالله الثاني جانبًا من جلسة مجلس الوزراء الأردني، وتأكيده على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الإستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفقًا للإطار الزمني المعد.واهتمت بتحذير الحكومة الأردنية سُلطة الاحتلال من اعتداءاتها المتكررة على موظفي الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس، واستدعاء مدير عام أوقاف القدس للتحقيق معه ، عادة ذلك أمرًا مرفوضًا جملة وتفصيلًا لأنه موظف أردني مسؤول عن الإدارة العامة لأوقاف القدس.وتابعت اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة بقيادة الحاخام المتطرف يهودا غليك ، بحراسة مشددة من شرطة وجيش الاحتلال المدججين بالسلاح ، وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين في المسجد.ونشرت تأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بضرورة تحميل إسرائيل مسؤولية خروقاتها للقرار 1701 وما وصفه بـ"الاعتداء الفاضح" على ضاحية بيروت.// انتهى //11:09ت م0038