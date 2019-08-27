لندن 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسدفعت الأسهم البريطانية بالأسهم الأوروبية إلى الهبوط في تعاملات سوق الأسهم صباح اليوم، غير أن إشارات دالة على تهدئة التوترات التجارية فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حدت من الخسائر.وجاء في الأنباء، أن المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني انخفضت قيمته بنسبة 0.4 في المئة مع عودة المستثمرين من عطلة البنوك أمس، فيما انخفضت قيمة المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.22 في المئة وأن الأسهم البريطانية أصيبت بأكبر الخسائر على ستوكس 600 وأن قيم أسهم اتش.اس.بي.سي هولدنجز وبريتش أمريكيان توباكو وأسترا زينيكا قد انخفضت بمعدل ما بين نسبة 0.3 و 1.3 ف المئة بينما خالف المؤشر الإيطالي الاتجاه النزولي بصعود قيمته بنسبة 0.04 في المئة بعدما بدا أن حركة "5 نجوم" الحاكمة والحزب الديمقراطي المعارض في إيطاليا باتا على مشارف التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة إيطالية جديدة.// انتهى //11:24ت م0043