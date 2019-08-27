عام / تعليم مكة ينهي تسليم المقررات الدراسية لجميع المدارس
الثلاثاء 1440/12/26 هـ الموافق 2019/08/27 م واس
مكة المكرمة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واس
أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة, ممثلة في إدارة المستودعات المركزية اليوم ,توزيع وترحيل المقررات الدراسية لجميع المدارس التابعة لها .
وأوضح مدير إدارة المستودعات حسين بن محمد الصبحي, أن عملية ترحيل الكتب للمدارس تمت وفق ما خطط لها بنسبة 100% لضمان انطلاق عام دراسي حافل بالجد والعطاء بما يحقق تطلعات وأهداف وزارة التعليم, مبيناً أن الكتب الدراسية التي بلغت قرابة 4 مليون كتاب, تم تسليمها لـ 650 مدرسة في المرحلة الابتدائية و430 مدرسة في المرحلة المتوسطة و 300 مدرسة في المرحلة الثانوية و90 مدرسة للتربية الخاصة و60 مدرسة للتعليم المستمر, حيث تم ترحيل نحو 4 ملايين كتاب مدرسي لهذه المدارس.
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