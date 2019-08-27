المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 27 أغسطس 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بمشيئة الله عن سحب رعدية تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة مع تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ,تشمل المدينة المنورة، ومحافظة ينبع , محافظة بدر, محافظة المهد, العيص, محافظة العلا, محافظة خيبر والأجزاء المجاورة.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 08 من مساء اليوم.// انتهى //11:46ت م0053